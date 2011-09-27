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时事要闻 | 2011年 9月 27日 星期二 18:39 BJT

上海地铁列车追尾伤员升至212人

路透上海9月27日电---中国上海地铁官方微博周二称,下午1因0号线新天地站设备故障,两列车在豫园至老西门下行区间发生追尾,据卫生部门初步统计,事故伤员总数为212人.

上海地铁的新浪官方微博(www.weibo.com/shmetro)并表示,其中重伤3人,大多数为轻伤或轻微伤,经简单治疗後,已陆续离院,具体数字将进一步核实.

另外,16号故障车已经抢修完毕,已自行驶离现场,另一列车正在紧急抢修中.

目前虹桥路站至天潼路站9站路段实施临时封站措施,预计运营恢复还需要一定时间.

东方网(www.eastday.com.cn)报导称,由于新天地站信号故障,上海地铁10号线采用人工调度,导致豫园路站两辆列车相撞.(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽/丁淑琴

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