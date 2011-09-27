中国货币调控进入十字路口--新华

路透北京9月27日电---中国新华社周二发表述评称,当前中国的货币调控正进入"两难"的十字路口.而经济学家预计,四季度居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将继续有小幅下行,稳物价的政策调控效果初步显现.

述评称,中国银行贷款月投放量逐渐向监管目标靠拢,广义货币供应量(M2)增速也逐渐回落到年初预定的目标之内,总体来看,当前货币信贷环境已回归常态.

"一方面中国的物价总水平仍处高位,稳定物价的基础还不牢固,货币调控力度不能骤然放松;另一方面,随着外部环境的恶化,中国经济增长将面临增速下滑之忧,政策又不宜过于紧缩."文章称.

受货币信贷政策趋紧等因素影响,当前部分中小企业融资成本明显抬升,沿海一些地区的企业出现了融资难、融资贵和资金链紧张的现象,一定程度上影响到经济发展内生动力的增长.

而受欧美债务危机不断蔓延并进一步深化的影响,世界经济复苏的过程将更为曲折,这些外部环境的不稳定、不确定因素,无疑将加大中国出口企业的经营压力.

中国8月CPI同比上涨6.2%,较今年的最高峰值有所回落.但分析师们预计,仍居高位的数据显示货币政策年内并不会有所放松.为控制通胀,中国央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率.

新华并提到,为对冲不断增加的外汇占款,央行于9月份对存款准备金制度进行动态调整,将银行机构保证金存款纳入准备金缴存范围,政策的灵活性、针对性进一步增强.(完)

--发稿 谢衡; 审校 黄凯

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