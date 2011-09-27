美国消费者信心低迷 经济复苏前景不乐观

* 9月消费者信心指数接近持平于45.4

* 衡量就业市场情况的指标为1983年以来最差

* 7月房价持平,显示走稳迹象

* 美国第三季小企业信心触及两年低点

路透华盛顿9月27日电---9月美国民众在苦寻工作之际还要担心收入降低,消费者信心指数因而保持在两年半低点附近,预示未来几个月消费者支出料将疲弱.

周二公布的其他报告显示,本月地区制造业和服务业情况有所改善,7月房价稳定,使人相信如果欧洲债务危机不再升级的话,经济可望维持缓慢增长的态势.

但消费者和企业信心不振阻碍复苏.美国经济谘商会公布,9月消费者信心指数为45.4,与8月的45.2几近持平.经济学家原本预期会升至46.0.

"消费者对于本次经济复苏的信心有些丧失,可能导致他们削减支出,这也许预示复苏前景不妙."道明证券(TD Securities)驻纽约的资深宏观分析师Millan Mulraine说.

信心报告的细节有些复杂.有更多美国人计画在未来六个月购屋,但打算买车和其他高价商品的人减少.

先前股市的重挫,华府就预算政策的政治角力,及欧债危机恶化,全都使信心受损;而信心被视为消费者部门体质的重要衡量标准.

周五的消费者支出数据将透露更多讯息,可据以研判股市下跌(标普500指数自7月底以来已跌掉13%)是否造成家庭减少消费.占据美国经济活动逾三分之二的消费者支出,第二季大幅放缓.

美国总统奥巴马的高级竞选顾问David Axelrod周二表示,消费者的悲观心理及严峻的就业市场给寻求连任的奥巴马造成"巨大"困难.

然而市场焦点放在欧洲债务危机,而欧元区将增强救援基金规模的憧憬连续第二天提振美国股市,并推低公债价格;在此同时,美元兑欧元则下跌.

参看美国消费者信心相关表格,请点击

(link.reuters.com/jev93s)

参看标准普尔/Case-Shiller房价指数相关图表,请点击

(r.reuters.com/bef53s)

参看美国中西部制造业指数相关图表,请点击

(link.reuters.com/jyt93s)

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**企业信心下降**

经济不确定性上升,亦打压美国小企业信心.Vistage International表示,其对1,700名企业执行长调查得出的信心指数在第三季降至两年低点83.5,第二季时为92.9.

美国里奇蒙联邦储备银行制造业活动指数本月萎缩速度有所放缓,令人对经济抱有一线希望.

美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,9月制造业综合指数为负6,8月为负10;同时德州服务业活动本月也稳步上升.达拉斯联储服务业营收指数由8月的3.2升至14.1.

楼市也有企稳迹象,7月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整後较上月持平.未经季节调整的20个大都市房价指数较前月上升0.9%.

但耶鲁大学经济学家、该指数创立者Robert Shiller表示,美国房价可能进一步下降,因市场仍笼罩高度不确定性.

"许多人担心就业,因此楼市不会很快再现荣景,"他对Reuters Insider表示.

**工作难找**

美国经济谘商会周二公布的调查显示,9月工作难找指数(jobs-hard-to-get index)从前月的48.5升至50.0,创1983年5月来最高水准,显示就业市场仍很困难.9月就业市场差值--认为工作很多的受访者比例减去认为工作难找的受访者比例--从8月的负43.7降至负44.5.

"这对9月非农就业不是个好迹象,它与我们在初请失业金数据中看到的趋势一致.最近几周初请失业金人数亦增加."摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver说.

美国政府将于10月7日公布备受关注的非农就业报告.

日产汽车7201执行长戈恩称,美国汽车销售正站稳脚跟,且2012年将改善.

零售商对消费者支出的看法不一.美国最大的连锁药房WalgreenWAG公布,最近一个季度中其销售出现健康成长,且购物人数增加.

但百思买(Best Buy)(BBY)执行长Brian Dunn对路透说,经济疲弱令假期期间的零售前景更加艰难.

"消费者对待支出非常谨慎,我认为这种情况在假期期间将持续."Dunn说.(完)

--编译 郑茵/张若琪/李爽/杜明霞;审校 张涛

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