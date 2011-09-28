苹果料于下周发布iPhone 5

路透旧金山9月27日电（记者 Poornima Gupta）---苹果(AAPL.O)下周似将发布外界期盼已久的iPhone 5，分析人士称，新款iPhone屏幕更大，且能够与云端运算服务有更好的整合。

苹果周二向媒体发出邀请函，称10月4日将举行“让我们谈谈iPhone”（Let's talk iPhone）的“特别活动”，地点罕见地选在加州库比蒂诺（Cupertino）的总部，因其以往通常在旧金山的大型会场发布重要产品。

邀请函并未包括其它详情，苹果发言人也没有提供更多信息。

ThinkEquity分析师麦克奇尼（Mark McKechnie）谈到该活动时表示：“这就是iPhone 5发布会。”

乔布斯上月辞职後，库克（Tim Cook）接任苹果执行长一职。新款iPhone将是库克推出的首款重要产品。

尚不清楚乔布斯是否会出席这场活动，他现在是苹果董事长。

麦克奇尼称，尽管iPhone 4是个好产品，也还有写可改进之处。他说道，“我们说的是（新款iPhone）拥有更大屏幕和双核处理器，可能与iCloud整合得更好。”（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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