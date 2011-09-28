28日盘前分析：节前市场平稳为主

昨日A股市场在外围市场转暖的提振下小幅收高，沪综指再度回到2400点关口上方，在外围市场对A股冲击减弱的同时，A股能否企稳？

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场在外围市场转暖的提振下小幅收高，沪综指再度回到2400点关口上方，在外围市场对A股冲击减弱的同时，A股能否企稳？

一方面，从本周量能再度萎缩来看，节前市场各方观望气氛浓烈。量能的再度萎缩为股指後市反弹持续蒙上阴影，面对短线均线系统的压制，在无量的情况下大盘很难有所作为。

另一方面，虽然近期盘中不乏热点板块，但是这些板块持续性都较差，也始终不能带来扩散的盈利效应。一次次脉冲式的反弹使得场内外资金不敢轻举妄动，观望成了现在市场的主基调。

笔者认为，目前距离十一长假还有三个交易日，在市场节前维稳预期下，大盘波动加剧的可能性不大，弱势盘整仍将是未来一段时间的主基调。

消息面，9月27日，国务院召开全国节能减排工作电视电话会议，全面动员和部署“十二五”节能减排工作。国务院总理温家宝作重要讲话，他强调，要从战略和全局高度认识节能减排的重大意义，全面落实节能减排综合性工作方案，下更大决心、花更大气力，打赢节能减排持久战和攻坚战，建设资源节约型、环境友好型社会。

另外，国家统计局27日公布的数据显示，1-8月，全国规模以上工业企业实现利润32281亿元，同比增长28.2%，增速比1-7月份回落0.1个百分点。1-8月，全国规模以上工业企业实现主营业务收入531695亿元，同比增长29.9%；主营业务收入利润率为6.07%。（完）

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