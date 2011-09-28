亚马逊将发布低价平板电脑挑战iPad

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透9月27日电（记者 Alistair Barr）---亚马逊(AMZN.O)周三料将发布平板电脑，该产品定价足够低，苹果(AAPL.O)的iPad将首次面临严峻挑战。
在周三上午于纽约举行的新闻发布会上，亚马逊很可能将发布7英寸平板电脑，可用于阅读电子书，下载音乐、视频游戏、电影和电视节目。
分析人士预计，这款平板电脑定价在250美元左右，约为苹果iPad价格的一半。
PiperJaffray分析师明斯特（Gene Munster）周二称：“如果亚马逊将Kindle Fire定价为250美元，这或将成为最成功挑战iPad的产品。”
推出一款自主设计的平板电脑对亚马逊尤为重要，因为公司众多电子产品和服务可通过该设备进行销售。
明斯特上周对410位消费者进行调查，询问他们是会花599美元买iPad，还是用249美元买亚马逊的平板电脑。
调查结果显示，略高于六成的受访者称，他们将购买亚马逊的设备，仅21%的受访者称将购买iPad。明斯特称，使用599美元是因为这是iPad的均价。
亚马逊平板电脑定价低于iPad，很可能意味其附加功能更少。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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