中国股市盘前看点--9月28日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国8月耐久财(耐用品)订单

--美联储主席贝南克发表演讲,题为"新兴市场经济体在持续增长动力来源方面获得的教训".

**宏观经济及政策面**

--国务院总理温家宝表示,"十二五"(2011-2015年)期间,国内节能减排工作要深化资源性产品价格改革,完善价格形成机制.调整进出口税收政策,遏制高耗能、高排放产品出口.

--新华社发表述评称,当前中国的货币调控正进入"两难"的十字路口.而经济学家预计,四季度居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将继续有小幅下行,稳物价的政策调控效果初步显现.

**重点行业和公司**

--工信部原材料工业司副司长袁隆华透露,由工信部牵头制订的石化业"十二五"(2011-2015年)规划预计10月发布,重点支持石化行业信息化建设与技术改造.此外,钢铁、有色金属、建材等行业规划亦在制订中.

--宝钢股份(600019.SS)称,宝钢集团上日斥资约1亿元人民币增持该公司股份2,000万股,并表示拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义,继续在二级市场增持该公司股份.

**海外动向**

---美国股市周二连涨第三天,因欧元区官员作出努力增强救助基金和缓解主权债务危机的消息提振人气.尽管如此,股市仍从日内高位回落,因报导称之前达成的对抗危机的协议出现裂缝.道琼工业指数收涨146.83点,或1.33%,报11,190.69.

**关键点位**

--沪综指将继续考验2,400点整数关口支撑.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

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