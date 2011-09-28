全球四大会计师事务所面临法律诉讼和欧盟压力

* 欧盟执委会提案禁止提供谘询服务

* 若提案通过,将是对会计师事务所最严厉的惩罚

* 德勤因次贷危机相关事件挨告

记者 Dena Aubin/Huw Jones 编译 张若琪/李爽/徐文焰/张明钧

路透纽约/伦敦9月27日电---全球四大会计师事务所可能面临美国能源交易商安然(Enron)丑闻以来最大的剧变.欧洲当局考虑制定规则,或迫使这些事务所分拆.在此同时,这些公司也正面临和次贷危机相关的诉讼,求偿金额恐数以十亿美元计.

根据路透周二所见的法律草案,欧盟执委会将提案,禁止会计师事务所对其所稽核查帐的企业提供谘询服务,或完全禁止其从事这个快速成长的业务.

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)预定在11月公布草案,目标直指有利益冲突的事务所.他认为这些会计师事务所除负责稽核企业帐目外,还向这些企业提供谘询,从中赚取丰厚咨询费,根本是利益冲突.

严禁提供咨询服务将是监管机构对"四大"采取的最具惩罚性的举措,有可能最终导致拆分."四大"包括德勤(众信, Deloitte Touche Tohmatsu)[DLTE.UL]、普华永道[PWC.UL]、安永[ERNY.UL]和毕马威[KPMG.UL].

另外,德勤周一遭到指控,监管已破产的Taylor, Bean & Whitaker Mortgage Corp(简称TBW)的信托人、以及TBW一家子公司向迈阿密巡回审判法庭提出诉状,合计求偿76亿美元.这是2007-09年信贷危机引发的最大诉讼案之一.

尽管审计机构在几宗危机相关申诉中成功获胜,但法律专家表示,之前审计机构采用的一些法律辩护,若放在德勤这起诉讼案中,可能存在一些漏洞.

德勤曾表示,这桩诉讼"完全没有法律依据".

"四大"负责对全球很多大企业的财务报表和帐目的审计工作.安然和世界通讯(WorldCom)爆发假账丑闻期间,美国监管机构未全面禁止咨询工作,令"四大"躲过一劫.

2002年通过的萨班斯-奥克斯利法案,对会计师事务所能够向被审计企业提供的咨询服务种类作出限制,但安然事件後,法律仍允许会计师事务所之间可相互为对方客户提供咨询服务.

**加强监管**

自从不少银行获得会计师事务所出具的财务状况健康证明,但在信贷紧缩时期遭遇重大损失以後,欧盟一直在考虑加强对审计行业的监管.

由私人所有的这些会计师事务所不披露其保险责任范围以及与法律事宜相关的资金拨备规模,不过大多数事务所到目前为止都能够承受与金融危机有关的处罚.

据Audit Analytics的资料,截至2011年7月,四大会计师事务所至少在24宗源自信贷危机的集体诉讼案中站在被告席上.

"声誉受损加上严厉处罚,恐将使其营运受到重创."位于休斯顿的律师事务所Diamond McCarthy合夥人Andrea Kim表示.

但她指出,四大业者不太可能获准倒闭,因其在各主要市场对大型企业的审计方面扮演重要角色.

**赚钱的行业**

她表示,"可以大胆假设在达到那个程度之前,可能会先见到一些立法行动."

在安然及其审计事务所安达信灾难性的倒闭过後,萨班斯-奥克斯利法案随之制定实行.安达信原本是前五大会计事务所中规模最小的一家.萨班斯-奥克斯利法案制定了更严格的的规定并带来更多的审计工作,这实际上对剩下的四家事务所有利.

"萨班斯-奥克斯利法案最大的受惠者就是前四大事务所."Kim表示."这是个巨大的赚钱行业."

欧盟正在研拟中的措施可能更为严格.除了可能强迫会计师事务所分拆咨询业务之外,还有可能要求企业必须每九年更换一次审计公司,强迫审计业者放弃部分最优质的客户.

草案中的另一要点还包括实施"联合审计",如此一来"四大"将与规模较小的对手分担审计工作.

禁止咨询业务的伤害尤深,因这些会计事务所先前一直扩大这类业务,以抵销核心审计事业成长力道不振的影响.

"如果分拆四大业者,恐将使他们更容易成为新兴中国企业的并购对象."一名英国审计界人士周二表示,因为话题过于敏感,他仅愿意匿名受访.

巴尼尔的发言人表示,巴尼尔已经清楚表示过,在危机期间审计行业显露出明显缺失,例如他们审核银行业财务状况後说没问题,但银行之後却要求救助.(完)

--编译 张若琪/李爽/徐文焰/张明钧;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。