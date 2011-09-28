焦点：苹果料于下周发布新款iPhone

* 将于10月4日举办"Let's takl iPhone"活动

* 新款iPhone萤幕尺寸料放大

路透旧金山9月27日电---苹果(AAPL.O)看来将在下周发布各界引颈期盼的新款iPhone,分析师多称新款iPhone将会有更大的萤幕,且与云端运算服务有着更好的整合.

苹果周二邀请媒体在10月4日参加一场名为"Let's talk iPhone"的"特别活动",活动会场设在该公司位于加州Cupertino的总部,这是一个相当不寻常的安排,因其以往发布重要产品多选在旧金山更大的会场.

这次的邀请函中并没有其他的细节,一名苹果的发言人士也不愿提供进一步的资料.

"这就是iPhone 5的发布会."ThinkEquity分析师Mark McKechnie在论及这场活动时表示.

新款iPhone将会是库克(Tim Cook)上月正式接任苹果执行长之後的首次重大产品发表会;苹果的共同创办人贾布斯(Steve Jobs)于上月辞去执行长职务.

目前尚不清楚转任董事长的贾布斯是否会出席这场活动.

McKechnie指出,虽然当前iPhone 4是个很好的产品,但还是有些可以改进之处."我们认为它应该有更大的萤幕、双核心微处理器、可能与iCloud云端服务有更好的的整合."

2007年问世的iPhone至今仍是智能手机市场上的标竿,其所采用的触控萤幕纷纷为对手所仿效.

熟知内情人士在8月向路透表示,预料将名为iPhone 5的新款手机将有更大的触控萤幕、改良过的天线、以及八百万画素的摄像头.

该名消息人士指出,新款手机的代工厂商为台湾的鸿海(2317.TW)及和硕(4938.TW),两家业者已被告知要准备生产多达4,500万支的手机.

**新的语音识别功能?**

苹果于2010年6月推出黑色iPhone 4,分为16GB和32GB两个版本.4月又推出了白色iPhone 4.苹果通常在6月的开发者活动中更新其iPhone产品线,但今年推迟发布新机型.

苹果在截至6月25日的第三季售出2,034万部iPhone,分析师称这帮助苹果超过诺基亚NOK1V.HE和三星电子(005930.KS),成为全球最大的智能手机制造商.

部分分析师预计,另一版本的iPhone 4将随新机型一起发布.

"新版iPhone 4将针对预付费市场,iPhone 5将采用iPad中使用的A5芯片,会更快、更薄,而且屏幕可能更大."BGC Partners分析师Colin Gillis表示.他还说可能会有语音识别功能.

苹果股价周二收低0.97%报399.26美元.(完)

--编译 张明钧/杜明霞;审校 郑茵/张涛

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