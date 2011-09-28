中国石化业"十二五"规划料下月发布

路透上海9月28日电---中国证券报周三报导,石化业"十二五"(2011-2015年)规划预计10月发布,核心是结构调整,发展高端石化产品,实现石化行业由大变强.期间,该行业年均增长速度将保持在10%以上.

报导引述业内人士表示,目前石化行业存在的问题是传统石化产品总产能明显超过需求,而下游新型化工材料和精细化学品领域高端产品短缺,相关产品需要进口.行业产品供应已由"整体数量短缺"转变为"结构性短缺".

而中国石油和化学工业联合会(CPCIA)日前发布的发展指南已提出,"十二五"期间要积极发展氟硅材料、特种橡胶和热塑性弹性体、聚氨酯等化工新材料;加快研制高性能、节能环保的电子化学品等高端专用化学品;积极开发高性能锂离子电池和光伏电池材料.

权威人士并透露,至"十二五"末,石化行业总产值将达16万亿元人民币,其中精细和专用化学品率将提高到45%以上,销售收入过千亿元企业将超过15家.

报导并援引工信部原材料工业司副司长袁隆华称,石化业"十二五"规划将重点支持石化行业信息化建设与技术改造.该部正抓紧制订钢铁、有色金属、建材等七个行业的"十二五"发展规划.

中国石油化工联合会常务副会长李寿生此前曾表示,2011年国内石化业面临着产能过剩、通胀压力增大及节能减排等新形势.该协会还预估,今年国内石油化工行业价格总水平涨幅为10%,成品油价格涨幅约6%,表观原油消费量和成品油消费量增速料将低于去年.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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