欧盟将航空纳入排放交易体系侵犯他国主权--中国民航局

路透北京9月28日电---中国民用航空局与俄罗斯联邦运输部周二发布共同声明,称欧盟将航空纳入排放交易体系侵犯了其他国家主权;双方愿与有关国家一道共同敦促欧盟解决各方关切,以避免损害国际航空运输发展.

2012年1月起,欧盟要求飞往欧洲的航班纳入碳排放量交易体系(ETS),若航空公司的碳排放量超出上限,ETS将强制污染者购买排放许可.对此,全球各地的航空公司大加挞伐,甚至警告称将有掀起贸易战的风险.

"双方反对就航空排放采取任何单边、强制性、未经双方同意的做法."新华社援引声明称,欧盟将航空纳入排放交易体系违反了《芝加哥公约》及ICAO有关决议,侵犯了其他国家主权,也将损害气候变化国际合作,并对国际航空运输造成极为不利的影响.

同时,中俄双方并强调,任何致力于解决航空排放问题所采取的措施都应以"协商一致"(相互同意)为基础,实现互利共赢,并以推动国际航空运输的可持续发展为最终目标.

另外,双方同意,今後将就如何应对欧盟将航空纳入排放交易体系问题进一步加强协调与合作,并考虑制定各自国内的包括对等措施在内的应对措施;同时,将进一步加强在航空运输与气候变化领域的合作.

此前,中国航空运输协会(CATA)亦已向欧盟表示,反对从2012年起将中国的航空公司纳入欧盟排放交易计划.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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