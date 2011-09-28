亚洲公司角逐移动系统市场斩获有限

路透上海9月27日电（记者 Melanie Lee）---谷歌(GOOG.O)的安卓和苹果(AAPL.O)的iOS称霸移动操作系统市场，亚洲大型科技公司参与角逐将顶多分得一小杯羹。

并且，分析师称，这种情形只能在中国的百度(BIDU.O)、阿里巴巴集团等科技公司能吸引足够多的应用程序开发者的情况下，才有可能出现。

北京迈博瑞咨询公司技术顾问纳特金（Mark Natkin）称：“百度、阿里巴巴及其它要部署自有移动操作系统的公司所面临的挑战是，如何开发并推销一款系统，足以吸引用户、应用开发者、设备厂商以及其他相关方。”

为在移动互联网市场分得一杯羹，百度推出了“百度易”，阿里巴巴推出了“阿里云”移动操作系统。

百度正与戴尔DELL.O联手打造基于“百度易”的智能手机，阿里巴巴运行“阿里云”的手机已在市面销售。

中国手机用户超过9亿，是世界最大的手机市场，但3G用户数量仅占10%左右，凸显中国智能手机市场巨大的增长潜力。

媒体报导，台湾手机厂商HTC(2498.TW)表示有意收购一款移动操作系统。当前专注于安卓软件的韩国三星电子(005930.KS)也在扩展基于自家Bada操作系统的智能手机功能。

目前，安卓系统可供用户选择的应用超过10万款，苹果App Store上的应用多达42.5万。相比之下，三星Bada平台的应用仅有1.3万款。

仅凭应用数量判断一个平台的吸引力还为时过早，但涉足该领域的科技公司充分认识到，为其平台吸引开发者是至关重要的事。

本月稍早，百度首席财务官李昕晢接受路透采访时表示，该公司正寻觅云计算领域并购对象，以支持其进军移动互联网市场。

她说：“我们将持续提高自有技术，如果有对我们有利的团队或技术，自然会成为我们的目标。”

“最终，我们希望构建一个易用平台，在这个平台上可以使用百度的服务，以及其他好的应用。”

阿里巴巴发言人表示，该公司将在年内召开发布会，向开发者展示如何创建“阿里云”手机应用，并讨论行业发展事宜。“阿里云”操作系统目前有约30个应用，不过该系统可以兼容安卓应用。

影响有限

即使从长期来看，很多分析师仍对这些新的移动操作系统能否取代安卓和苹果iOS表示怀疑。

科技咨询公司RedTech Advisors分析师Pat Maloney说：“我没有发现这些系统有足够的吸引力，让他们获取重要的市场份额。安卓系统用短短三年时间获取三分之一市场份额的奇迹，它们中没有哪个可以重演。”

分析师预计，安卓有望在中期内成为中国市场头号移动操作系统，但谷歌去年高调撤出中国大陆市场，为阿里巴巴和百度提供了机会。

咨询公司Ovum驻伦敦分析师Nick Dillon说：“苹果和谷歌表示亚洲市场非常重要，是他们的关键增长领域。因此，任何的竞争者，特别是那些专注于特定区域和有很好品牌影响力的公司，对苹果和谷歌都是一种威胁。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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