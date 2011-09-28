《信报》：人民币升值预期难撑港离岸业务

9月28日社评

国基会香港代表在昨天举行的"香港银行家峰会2011"上指出,香港离岸人民币业务过去一年快速增长,主要是由人民币升值预期带动,但升值预期不能支撑市场长期发展,一旦升值预期消失,人民币产品市场需求会大幅减少,以致出现重大的再定价波动.事实上,香港开拓人民币离岸市场业务,在人民币资本账目未完全开放制约下,发展确实蕴含新生的金融及监管风险.

今年7月底,香港人民币存款逾5,700亿元人民币、在港发行的人民币债券馀额逾1,000亿元、首只人民币地产投资信托基金也告上市,且酝酿推出更多人民币金融产品,离岸市场逐渐成形.上月副总理李克强访港,公布中央支持香港人民币离岸市场建设,包括以RQFII、人民币FDI等措施,确立人民币回流中国机制.可以说,香港发展人民币离岸业务,比新加坡早着先鞭,走得更快.然而,欲速也可能不达.昨天,离岸人民币汇率持续低于境内在岸市场.前天汇率差更一度高达1,400个基点.境外无本金交收人民币远期合约也由月初"62"水平,跌至目前"64"水位,显示人民币呈现跌势而非只单向升值.究竟这是短期现象,还是反映人民币升值开始出现阶段性变化,随着国内增长结构转型、生产要素价格上升,使人民币升值的经济基础逐渐弱化?

目前,香港离岸人民币市场的人民币资产收益远低于国内在岸市场.这种利差的确反映香港人民币资金缺乏出路.但增加人民币金融产品,若产品市场主要筑基于人民币升值预期,市场结构相当脆弱.由于目前中国仍有资本管制 ,即使香港人民币资金池有一定规模,但香港金融市场上的人民币供应始终有限度,即有可能出现投机,因此,发展人民币金融产品实不宜急于求成,重量不重质.目前,新加坡和伦敦也争取设立人民币清算服务,人民币离岸市场多中心的格局呼之欲出.但在目前阶段,人民币离岸业务在香港的发展,无论政策框架或市场规模仍有相当大的脆弱性和不确定性,若中国急不及待分流发展,不仅对香港无益,更可能增加人民币通过离岸市场国际化的进程风险.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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