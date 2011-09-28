乘联会称四季度乘用车销量或负增长

路透上海9月28日电---中国全国乘用车市场信息联席会秘书长饶达日前表示,由于节能汽车补贴政策变动,10月後1.6升及以下小排量车型市场份额将逐步萎缩,预计四季度的三个月狭义乘用车销量将均为同比负增长.

此前工信部、发改委、财政部联合发布调整节能汽车推广补贴政策的通知,表示现行的节能汽车推广补贴政策执行到9月30日.从10月1日起实施新版补贴标准,入围车辆平均油耗将从每百公里6.9升下降至6.3升,单车补贴3,000元的标准不变.

由于10月份节能汽车补贴门槛提高,部分车型将无法受到优惠,消费者购车成本提高,1.6升及以下小排量汽车的市场份额将逐步萎缩.

"如无其他汽车消费刺激政策出台,在去年高基数的基础上,10-12月三个月将均为同比负增长."饶达称.

数据显示,2010年10月、11月、12月汽车销售量分别为95.84万辆、106.2万辆和126.61万辆,同比分别大增26.98%、28.03%和28.02%.

由于部分目前受补贴的车型在新政实施後将确定不再受到补贴,消费者为赶"政策末班车",购车热潮已经涌现.

饶达表示,节能车补政策的变动对1.6升及以下小排量车销量的促进力度很大,9月前两周的汽车销售量已经超过50万辆,小排量汽车的销量贡献很大,预计9月狭义乘用车的销售量将在100-110万辆.

中国汽车工业协会曾预计,今年全年汽车产销量将同比增长5%左右.对于未来几年,饶达称,如果不出台新的汽车调控政策,产销增速仍有望逐步上升,但这种低速稳定增长的态势是国家所希望的.对车企来说,明年可能会出现车企成本提高、利润下滑状况.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。