美国经济前景黯淡 美联储保持警惕

* 美联储准备好采取更多行动--洛克哈特

* 经济濒临收缩--美联储经济学家

* 美联储再平衡资产组合可能有反作用--费希尔

路透佛州杰克逊维尔9月27日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)两名高官周二对美国经济的疲弱状况发出警告,但他们对于美联储在进一步刺激经济成长方面应该使出多大力道却看法分歧.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,美国经济面临的风险升高,并暗示他对采取进一步行动持开放态度.但他警告称,不一定会采取此类行动.外界认为洛克哈特在美联储中是重视就业的"鸽派".

与此同时,达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发出警告,称宽松政策可能产生反作用并恶化就业与经济成长前景,尽管他说美国经济正在趋向"失速"状态.费希尔明确表示,美联储还有充足的手段来帮助经济,但应该谨慎使用.

洛克哈特在佛罗里达杰克森维尔讲话时称,美联储上周出台通过再平衡投资组合以促增长的举措,并不说明美联储的支持机制就此完毕,但也不应被视为对未来援助举动的承诺.

"上周会议的决策既不应被当成美联储未来进一步行动的讯号,也不应理解为'我们的任务已经完成'."他表示.

根据上周宣布的旨在压低长期利率的计划,美联储将买入4,000亿美元较长期债券,同时卖出相同规模的短债,来重新平衡其2.85兆(万亿)美元的投资组合.

洛克哈特称,随着欧元区债务危机加剧金融压力,经济风险与不确定性均已升高.洛克哈特目前在美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权.

然而费希尔怀疑美联储重新调整债券组合--卖短债买长债(twist operation)的举措能否成功,表明美国联邦公开市场委员会(FOMC)内部存在分歧.

"我们迄今所实施的货币宽松措施未能达成预期的效果."费希尔称."FOMC近来政策可能效果不佳,且可能正在妨碍创造就业,这种可能性很大."

费希尔是反对"卖短债买长债",及8月美联储承诺超低利率至少维持到2013年中决议的三名委员之一.

然而他也称美联储帮助经济的弹药并未用尽,不过表示那些"令人敬畏的能力"必须审慎使用.

**下一步动向**

洛克哈特对未来可能采行何种货币宽松措施提供了一点暗示,指出若经济增长依然疲弱,美联储或考虑在政策目标方面更为明确.

他暗示,将支持把货币政策路径与通胀方向及就业联系起来的作法.这项备受争议的举措,也获得芝加哥联储总裁埃文斯的认同.

此外,费希尔的主要副手之一、达拉斯联储研究主管罗森布卢姆在讲话中警告说,经济增长可能陷入停顿.今年上半年美国经济增长环比年率不到1%,下半年预计介于1-2%.

"经济增长已经减慢,还可能停滞,"罗森布卢姆说道."情况很危险."

经济重现低迷的忧虑也在全球蔓延升温.最近欧洲和中国数据显示,本月民间部门企业活动大幅下降,因欧债危机和美国复苏疲软挫伤信心.

另有报告显示9月美国消费者信心接近两年半低点,向美国经济发出最新警讯.

洛克哈特称,虽然他将下半年增长预估调降至1-2%,但认为并不会出现萎缩.他还表示,只有经济环境变得"非常严峻",美联储才会启动另一轮直接购债计划.

他还称,排除暂时容忍通胀升到美联储乐见水准上方以刺激经济增长的作法.(完)

--编译/审校 张涛/隋芬/张若琪/艾茂林/张荻

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