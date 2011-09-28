美参议院拟下周表决打击中国汇率操控的议案

路透华盛顿9月27日电---美国参议院计划下周就打击中国汇率操控的议案进行表决,尽管有人担心此举可能让贸易紧张情势升温,并且进一步威胁全球经济成长.

参议院民主党领袖里德表示,他计划在下周休会结束开议时提出这项议案.

"关于就业措施,我想没什麽比中国贸易议题更重要了.这是我们下周的努力方向,"里德周一向记者表示,该措施已取得共和党人和民主党人的支持.

"我非常有信心会通过议案,"里德说.

参议院议案的一项主要条款是指示商务部根据美国贸易法将汇率遭低估的货币视为补贴,允许企业以个案的方式要求向进口品徵收反补贴税.

国会预算办公室估计,去年众议院通过的类似措施将在未来10年徵得约1.25亿美元新税收,其得出的结论是有一小部分中国和其他国家进口品可以免遭课税.

反对者称,里德或许有足够的票数可以让议案过关,但希望众议院领袖拒绝就议案进行表决,以避免议案送至总统奥巴马签署为法律.

然而,一名美国产业人士称,由于共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)自从政第一天就誓言对中国汇率采取强硬立场,因此"美国政坛人士欲向中国喊话的动能逐渐升高."

参议员舒默(Charles Schumer)、布朗(Sherrod Brown)和其他民主党及共和党人在上周公布了上述议案.而奥巴马政府直至目前为止均不愿就该议案置评.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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