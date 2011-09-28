蒙代尔：中国外储买美债是不错选择

《中国证券报》周三引述诺贝尔经济学奖获得者、''欧元之父''蒙代尔的话称,中国将外汇储备用于购买美债''是个不错的选择''.另外,目前并非将资金投入境外股市的好时机,中国可考虑将外储在全球范围内进行直接投资. 他还指出德债也可放心购买,因德国债务违约的机率非常小. 路透