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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 28日 星期三 11:41 BJT

苹果料下周发布新款iPhone

苹果看来将在下周发布各界引颈期盼的新款iPhone,分析师多称新款iPhone将会有更大的萤幕,且与云端运算服务有着更好的整合. 苹果周二邀请媒体在10月4日参加一场名为"Let's talk iPhone"的"特别活动",邀请函中并没有其他的细节,一名苹果的发言人士也不愿提供进一步的资料. 路透

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