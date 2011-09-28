苹果料下周发布新款iPhone

苹果看来将在下周发布各界引颈期盼的新款iPhone,分析师多称新款iPhone将会有更大的萤幕,且与云端运算服务有着更好的整合. 苹果周二邀请媒体在10月4日参加一场名为''Let's talk iPhone''的''特别活动'',邀请函中并没有其他的细节,一名苹果的发言人士也不愿提供进一步的资料. 路透