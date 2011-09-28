上海地铁追尾事故与信号系统有关

《上海证券报》周三报导称,上海昨日发生的10号线地铁两车追尾事故伤员人数达271人,其中180人出院,61人住院,30人观察,无危重伤员.事故起因与地铁信号系统承包方--卡斯柯公司有关. 卡斯柯公司同时是今年7月温州特大动车追尾事故的信号系统供应商之一. 路透