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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 28日 星期三 11:46 BJT

四季度A股仍需谨慎--瑞银

瑞银证券财富管理研究部首席中国投资策略师高挺周二在一新闻会上表示,因海外经济二次探底概率不小,中国经济或受拖累,目前仍需对A股市场持谨慎态度,近阶段应采取防御策略,待经济和政策面明朗,应低配股票,适量配置一些债券,更多持现金.另类投资方面看好黄金和农产品. 路透

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