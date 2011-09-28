版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 9月 28日 星期三 11:34 BJT

中国部分地方政府将自主发债--消息

中国地方政府自主发债有望开闸.多名消息人士周二透露,中国财政部计划将约300亿元人民币的地方政府债交由部分地方政府自主发行,这将改变此前地方政府债发行均需要由财政部代发的情况. 一位了解情况的消息人士对路透称,此次自主发债的地方政府暂定为上海、浙江、广东和深圳. 路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐