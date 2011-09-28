28日午间分析：权重低迷 沪指高开低走

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到欧洲准备将金融稳定救助基金由4400亿欧元提高至2万亿欧元消息的提振，昨夜欧美股市继续大涨，早盘A股市场一度高开，但是由于权重股再度低迷，以及受上海地铁追尾事故影响，市场不确定性大增，导致沪综指高开低走，午盘沪综指报收于2419.39点，微涨0.18%。
笔者认为，十一长假即将临近，市场观望情绪甚浓，尽管近一段时间欧美股市持续反弹，但是受到自身症结的影响A股始终难以摆脱弱势格局，投资者操作上保持谨慎，控制仓位。密切关注成交量变化和权重板块走势。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。