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冯涛股市实时分析 | 2011年 9月 28日 星期三 11:44 BJT

28日午间分析：权重低迷 沪指高开低走

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到欧洲准备将金融稳定救助基金由4400亿欧元提高至2万亿欧元消息的提振，昨夜欧美股市继续大涨，早盘A股市场一度高开，但是由于权重股再度低迷，以及受上海地铁追尾事故影响，市场不确定性大增，导致沪综指高开低走，午盘沪综指报收于2419.39点，微涨0.18%。

笔者认为，十一长假即将临近，市场观望情绪甚浓，尽管近一段时间欧美股市持续反弹，但是受到自身症结的影响A股始终难以摆脱弱势格局，投资者操作上保持谨慎，控制仓位。密切关注成交量变化和权重板块走势。（完）

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