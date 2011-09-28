瑞银缩减投行业务 世界一流银行梦渐行渐远

记者 Douwe Miedema/Steve Slater

路透伦敦9月27日电---瑞银集团(UBS)UBSN.VX将大幅缩减投行业务,此前该行放弃了成为全球主要银行的雄心壮志,而选择侧重于核心的财富管理客户.

瑞银采用的是过去20年来这个行业特有的"一站式服务"运营模式,因此那些企业和对冲基金部门的优质客户,有可能被一些不像瑞银那样受到风险和资金成本升高拖累的最大竞争对手摘走.

瑞银按计划将于11月公布瘦身计划,表示希望提高可靠回报并降低业务复杂度.眼下该行正力求弥补此前流氓交易员丑闻所产生的23亿美元亏损.

一些业内人士认为,瑞银的收缩计划将导致其迅速丧失关键的生存技能.

"以前没人这麽做过,没有人照这样缩减过投行业务,也没人知道会对其他业务产生什麽连锁效应,"Mediobanca银行业分析师Chris Wheeler说.

监管当局在迫使银行业大幅削减业务风险,但像摩根大通(JPM.N)和高盛(GS.N)这样从危机中强力脱身的银行,从未放弃过对英雄榜首座的追逐.

在之前管理层的领导下,瑞银通过1995年收购伦敦商业银行华宝(S.G. Warbug Plc)和1997年收购美国投行Dillon, Read & Co.,建立起自己的投行业务.但该行目前正在扭转这一策略,而专注于财富管理部门,满足核心富裕客户的需求.

今年迄今,瑞银在全球并购交易排行榜中位居第九,领头的分别是高盛、摩根大通和摩根士丹利(MS.N).而瑞银在其一直积极扩张的亚洲地区,仍坐稳第三把交椅.

瑞银强调仍坚持"综合性银行"(integrated bank)这种业务模式,将投行和面向富裕客户的私人银行业务结合起来,不过投行部门业务将会收缩,转而着重发展财富管理部门.

"我认为瑞银没有要在规模大小方面跻身前五名的野心,"该行新任首席执行官Sergio Ermotti周六说."我们的抱负是在某些产品领域排进前三."

Ermotti指出外汇交易和股票业务是瑞银的强项.但外界认为瑞银现在还意识不到最终可能被迫放弃更多东西.

"我认为仅仅是加快调整计划还不够,"Collins Stewart股票研究分析师Matthew Czepliewicz说.

"如果他们想把资本撤出投行业务,在较长期内重新调配到财富管理业务,那麽处境会更好一些.但目前为止他们还没有回答这些问题,"他说.

**风险太高**

即便瑞银像市场上一些人热议的那样,决定剥离投行业务,这个部门独立运营後一段时间内也很难获得融资,因其无法使用到日渐匮乏的储蓄现金池.

其他人则提出管理层收购的建议,或许可以恢复华宝的名号,或许规模再小一些,但这样也会面临类似的融资问题.

瑞银否认考虑以上两种选择.

既然缩减投行的规模成了剩下的唯一选项,那麽瑞银需要搞清楚依照巴塞尔协议III新规,每个业务部门各自会消耗多少资本,这一点十分关键.

截至去年底,投行业务在瑞银风险加权资产(RWA)中所占比重高达60%,却只贡献29%的获利.这项业务的资本密集程度可见一斑.

分析师们称,由于并购交易业务占用的资本相对很少,瑞银继续保留这块业务没什麽问题,同时还会需要维持股权资本市场平台,只是需要削减那些较为特殊的股票衍生品业务.

削减幅度最大的可能是交易部门.

"瑞银精于股票交易,外汇方面也很强,但在固定收益和大宗商品方面和别人就没得可比了,而成本却和三大行的差不多,"MF Global的欧洲交易主管Simon Maughan说.

分析师认为,固定收益和大宗商品部门受到的冲击将会最大.

瑞银料上月宣布裁减3,500个工作岗位,其中约半数落在投行部门,占员工数量的10%左右.在此基础之上料有更多裁员行动.

这些不确定性意味着瑞银行将难以留住最有价值的银行家.

"(收缩计划)的力度将会很大,但不确定计划是会更进一步,还是会往後推延.情况很棘手,因为涉及的岗位很多,而银行内部的士气已经降到谷底,"Mediobanca的Wheeler补充说.

一位不愿具名的瑞银银行家说,"固定奖金"(guaranteed bonus)能阻止大家跳槽到小型专业投行(boutique bank),但若较大同业提供工作机会,靠这些奖金就留不住人了.(完)

--编译 艾茂林;审校 郑茵

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