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科技电子 | 2011年 9月 28日 星期三 13:58 BJT

华为和探索传媒联手开发三防手机

路透香港9月27日电---华为和探索传媒（Discovery Communications）已签署合作协议，将针对户外运动爱好者，联名开发一款三防手机。

新手机具有防水、防尘、防震功能，预计于今年第四季度上市。华为在周二稍晚发给路透的新闻稿中称，将通过运营商和分销商，在各国销售该款手机。

华为今年重组成立三大业务部门，一个负责向网络运营商提供设备，一个生产手机和平板电脑等消费电子产品，另一个为企业部门。

华为去年营收总额为1,852亿元，主要来自网络设备销售。但鉴于全球智能手机和平板电脑需求不断增长，该公司也一直积极营销消费电子产品。

新款手机品牌名为“华为-探索远征手机”（Huawei-Discovery Expedition）。

该手机将内置GPS、手电、指南针、重力传感器以及Facebook和Twitter连接等功能。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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