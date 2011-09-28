华为和探索传媒联手开发三防手机

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透香港9月27日电---华为和探索传媒（Discovery Communications）已签署合作协议，将针对户外运动爱好者，联名开发一款三防手机。
新手机具有防水、防尘、防震功能，预计于今年第四季度上市。华为在周二稍晚发给路透的新闻稿中称，将通过运营商和分销商，在各国销售该款手机。
华为今年重组成立三大业务部门，一个负责向网络运营商提供设备，一个生产手机和平板电脑等消费电子产品，另一个为企业部门。
华为去年营收总额为1,852亿元，主要来自网络设备销售。但鉴于全球智能手机和平板电脑需求不断增长，该公司也一直积极营销消费电子产品。
新款手机品牌名为“华为-探索远征手机”（Huawei-Discovery Expedition）。
该手机将内置GPS、手电、指南针、重力传感器以及Facebook和Twitter连接等功能。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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