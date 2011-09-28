利比亚承诺英国企业在重建中将发挥重要作用

路透伦敦9月27日电（记者 Paul Hoskins）---利比亚驻伦敦高级外交官纳库亚（Mahmud Nacua）周二表示，该国不会忘记英国在推翻卡扎菲政权时给予的帮助，英国企业在利比亚重建中将会扮演重要角色。

在英国政府组织的一个商界闭门会议中，纳库亚说：“我对英国人民和政府给予的宝贵支持深表感谢。”

“我可以保证，英国企业将（在利比亚重建中）将发挥作用，希望我们能携手努力，建设未来的利比亚。”

约有100位企业高管参加了此次关门会，路透是唯一获准参会报导的媒体。

不过，英国贸易及投资部大臣、汇丰控股集团(HSBA.L)前主席格林（Stephen Green）提醒与会者，与利比亚人做生意，不能掉以轻心。

格林称：“他们不幼稚，他们料想这对我们有利可图，但他们不会给我们好处。此事（利比亚重建）将充满竞争。”

英国经济学人信息部周二发布的白皮书显示，一旦利比亚从过去的阴影中走出，韩国、美国、法国和意大利等国家企业，都会虎视眈眈，在利比亚的竞争会格外激烈。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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