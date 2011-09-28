台湾动画短片恶搞普京再次竞选总统

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透莫斯科9月26日电---香港《壹传媒》(0282.HK)的台湾子公司制作了一部动画短片，嘲弄俄罗斯总理普京寻求重返总统宝座的决定，描绘了选民对此的失望与沮丧。
民调显示，普京是明年3月俄总统选举中最热门的候选人，基本上是胜券在握。
www.nma.tv网站周一发布了这部时长1分15秒的动画，动画中普京戴着长及手肘的银色手套，手握操纵杆，显示普京作为俄罗斯重要决策者的地位。
短片中，梅德韦杰夫的动作就像提线木偶一样。
片中还描绘，普京2000年首次当选俄总统时，在电视画面中大拍胸脯，观看这则新闻的一个俄罗斯家庭欢呼雀跃。
但还是同样的一家人，在得知普京宣布明年竞选总统後，流露出失望的情绪，迷茫的看着彼此。
这部短片反映了部分俄罗斯人的悲观情绪，据路透的民意调查，他们表示对国家运作方式几乎没有发言权，日益感到不满。
短片旁白称：“不幸的是，梅德韦杰夫从头到尾都是普京的傀儡，他已宣布退出此次总统大选，并支持普京重新竞选。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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