伦敦料成下个离岸人民币中心--利顺

* 伦敦成为下一个离岸人民币中心的机会很大

* 利顺称离岸人民币日成交量已与NDF平分秋色

* NDF在人民币完全可自由兑换前料不会消失

* 利顺预计离岸人民币利率互换6-12个月内出现

记者 陈敏

路透香港9月28日电---在香港离岸人民币中心地位确立并趋向成熟之际,伦敦、新加坡和台湾开始加入对下一个清算中心的角逐.世界三大货币经纪公司之一的利顺金融(Tradition)预计,在这场争夺中,伦敦料凭借其所处的时区优势拔得头筹.

利顺金融董事总经理潘振威在接受路透专访时指出,香港已经成为亚洲区的离岸人民币中心,如果再在同一地区设置清算中心,则是一种重复.因此,寻找另一个时区的清算中心看来更为合理.

"我看伦敦成为下一个离岸人民币中心的机会很大.伦敦作为清算中心是有道理的,可以为欧洲和美国清算.有这两个中心的话,全球的时区基本都可以覆盖到了."他称.

早在今年6月,有关新加坡争取成为另一个离岸人民币中心的消息甚嚣尘上.有媒体援引新加坡金管局主席吴作栋称,中国央行将很快指定一家中资银行作为新加坡的人民币清算行,但至今未有进一步消息.随後,台湾金融界亦开始呼吁应该把离岸人民币中心列为目标.

不过,相较于新加坡和台湾,伦敦似乎更受中国政府青睐.中国国务院副总理王岐山本月初就带领包括央行行长周小川在内的代表团与英国政府高层会面,两国对将伦敦建成人民币离岸中心一事表示支持.

潘振威并指出,随着现有人民币产品的逐渐成熟,离岸市场上会有更多新的衍生产品出现,如利率互换(IRS)以及利率互换期权.

"因为现在离岸人民币市场现在没有一个很成熟的拆放市场,没有真正的收益率曲线,所以无法形成IRS市场.我相信IRS应该可以在6-12个月内形成."他称.

在离岸人民币外汇和拆放市场上,利顺经纪曾创下多个"第一笔".去年香港金管局和中国央行就人民币清算协议签署补充合作备忘录後,该公司即为中银香港(2388.HK)和德意志银行(DBKGn.DE)完成一笔2亿元人民币存贷交易,并为汇丰(0005.HK)和中信银行国际完成一笔100万美元的美元/人民币外汇即期合约.

本月稍早,台湾兆丰国际商业银行(Mega Bank Taipei)借出一笔七天期离岸人民币予中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)东京分行,则是首次有台湾银行在当地通过利顺进行该离岸人民币业务.

**DF和NDF此消彼长**

虽然香港人民币市场出现不过一年多时间,但外汇市场交投量的增长可谓飞速,已经成为一个可以与NDF(无本金交割远期)平分秋色的市场.

按照潘振威的估算,目前离岸人民币即期市场的日成交量已经达到约15亿美元,远期则为30亿美元,而NDF大约为40-50亿美元;交叉货币互换市场(CCS)市场的日成交量也已经达到约5,000万美元.

"NDF的交投量现在已经慢下来了,年初的时候美元/人民币NDF和DF(可交收远期)差不多是八二开吧,现在差不多要到一半一半了."他称."这种趋势会继续,但NDF始终是一个投机的市场,所以我相信它不会完全消失,直到人民币实现完全可自由兑换."

此前汇丰亦指出,就日成交量来说,目前CNH(香港离岸人民币市场)曲线已经超越了NDF曲线,而成为海外主要的人民币市场.NDF市场会不断受到NDF-DF头寸变化和套利的影响,并且其流动性将会转差且更为波动.

对于过去一周,离岸人民币市场上出现的剧烈波动,潘振威认为,在岸和离岸人民币曲线出现倒挂是受全球经济形势逆转的影响,并非对长远人民币升值预期的变化.

"你看2008年的时候NDF也是这样嘛,现在也是一样的.我觉得人民币会慢慢恢复过来,相信稳定以後两地汇率会非常贴近,不应该有太大的变化,按照过去的经验是在200个点子左右."他称.

受欧洲债务危机和美联储推出扭动操作(twist)冲击,全球汇市一度剧烈波动.香港人民币即期较内地即期一度倒挂逾1,200个点子,NDF亦隐含人民币将出现贬值. (完)

--审校 杨淑祯

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