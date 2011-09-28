任金价风雨飘摇 黄金ETF投资者岿然不动

2011年9月16日访客在一次展览中触摸一重量达220公斤的金块。 REUTERS/Pichi Chuang

* 尽管金价挫跌,SPDR Gold Trust持仓量仍坚挺

* 黄金基本面前景不变

* 即使金价重挫,上市交易基金也未必遭遇赎回

路透纽约9月27日电---业余人士将近期黄金暴跌行情解读为投资者正蜂拥抛售黄金,或许情有可原.黄金最近遭遇了1983年以来第二大抛售潮.

初步数据显示是另一种情况.

信心丧失导致金价在截至本周一的四个交易日中暴跌10%,但数据显示,主要黄金上市交易基金的投资者尚不为所动,期货交易商也并未集体平仓.

散户和职业交易商面临沉重卖压所表现出的韧性,支持了这波金价下跌仅是一次修正行情、而非牛市终结的观点.据说近期金价大跌是因对冲基金季末急于粉饰账面,或在其它市场追缴保证金.

这似乎也与一些人所谓SPDR Gold Trust的大型机构投资者中可能已有一家结清仓位的臆测相左.SPDR Gold Trust是全球最大的黄金上市交易基金(ETF).数据显示,截至6月30日,John Paulson的对冲基金持有该ETF总共650亿美元份额中的7.6%.

根据周二公布的最新持仓数据,在黄金连跌四日期间,SPDR的实货黄金持有量仅减少0.8%,尽管金价在此期间跌幅最高达15%.

仅仅在四周时间内,金价较纪录高位一度下跌逾20%.

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持仓量小幅减少引人注意,因为很多交易商起初担心黄金ETF将向市场注入更多震荡因素.五年前,黄金ETF因其交易像股票一样容易,吸引很多散户和机构客户涉足金市.

不过这些投资者还认为,黄金是更好的长线押注,因欧洲债务危机和美国经济疲弱态势远未结束.

"基于长线来看,人们不会轻易放弃黄金投资,黄金(走势)偏向正面.基金和散户投资者的这种观念不会轻易改变."期货经纪商Vision Financial Markets的金属交易主管David Meger说.

"真的必须看到基本面有戏剧性变化,才能改变黄金是避风港的整体投资观点."Meger表示,"我们看到价格大幅回落,但是我不认为基本上有太大的变化."

**COMEX期货、期权买兴强劲**

目前也没有迹象显示其他黄金投资者要退场.纽约商品期货交易所(COMEX)期金未平仓合约总量在过去四个交易日仅下降不到2%;在此同时,黄金期权未平仓合约数量周五则升至纪录高点.

"在看多、被动而多样化的投资组合中,你未必会见到黄金信托因少量卖压而出现大幅抛售活动."晨星ETF分析师Abraham Bailin表示.

Bailin说明道,SPDR Gold Trust正吸引那些希望长期分散资产的投资者.

"一种资产的价格表现不会一直引发资金流入/流出,当然也不会是立即的,要取决于市场对于黄金的人气."Bailin称.

许多市场观察家说,黄金ETF广受欢迎对长达10年的黄金牛市有推波助澜之功.金价从2001年每盎司250美元,至周二上扬到1,650美元左右.

黄金ETF和股票一样在股票交易所交易,投资者交易起来很容易.而ETF持仓黄金由该基金保管行保管.

SPDR Gold Trust自2004年11月推出以来,在公开市场买进逾1,250吨金,略多于中国或瑞士.

然而即便金价本月稍早升破1,920美元达纪录新高,SPDR Gold Trust持金量仍远低于2010年7月所创1,320吨的纪录.

SPDR Gold在8月底曾短暂超越SPDR标普500 ETF,成为全球规模最大的ETF.

道富环球投资管理(SSgA)ETF资本市场全球主管Kevin Quigg表示,无论金价表现如何,SPDR Gold Trust仍是投资黄金的最受欢迎管道.

"无论人们对金市本身有什麽看法,如何看待投资组合管理展望,都反映在SPDR Gold Trust的投资人气上."Quigg称.(完)

--编译 兰秀娟/杜明霞/张若琪;审校 程琳

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