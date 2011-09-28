印尼锡出口禁令可能提振锡价

* 出口禁令短期料支撑锡价,但经济因素仍占主导

* 印尼锡业协会称,每吨2.3万美元为盈亏平衡点

* 若价格小幅上涨,炼厂限制出口的决心存疑

路透雅加达9月27日电---印度尼西亚计划暂停锡出口,但只有在冶炼商坚持该计划的条件下,此举才会在长期支撑价格,而这一点并不确定.

印尼主要产锡地区的冶炼商同意,从10月1日起实施锡锭出口禁令,直至全球锡价反弹至每吨25,000美元以上.印尼是全球最大精炼锡出口国.

在该消息的提振下,伦敦市场期锡价格周五和周一小幅上涨,而其他基本金属在全球性商品抛售潮中遭遇挫跌.

"这有点像孤注一掷的行动,"花旗集团分析师David Thurtell表示,"其中的风险是,如果禁令持续太长时间,就会令情势混乱."

"此举似乎已产生影响,但市场将对行动持续的时间抱有疑虑,"他并称,"锡价已从纪录高位大幅回落,但印尼锡行业希望价格重返25,000美元,这就像希望太阳不会升起一样."

分析师表示,印尼锡冶炼商面临金属替代的风险,因铅可能被用于替代焊锡.此举还会面临法律方面的质疑.

全球最大的综合锡矿商--印尼国有公司Timah(TINS.JK)出席了周一的会议,并已同意暂停锡锭出口.但市场人士对其是否会实行该出口限制表示怀疑.Timah目前希望价格达到每吨23,000-24,000美元的门槛後取消出口禁令.

"Timah不太可能这样做,因该公司的产品销售大多以合同方式进行,"印尼一位行业专家表示.

"现货市场销量可能会减少,但不会违反销售合同."

印尼锡业协会秘书长Johan Murod针对Timah的价格目标表示:"我们不能以23,000美元的价格出口,因该价格只是小型矿商的盈亏平衡点.25,000美元才是合理的锡价."

欲浏览印尼锡出口/价格图表,请点选链接:(link.reuters.com/tyr93s)

欲浏览大宗商品价格前後对比图表,请点选链接:(link.reuters.com/vam88r)

欲浏览全球金属库存图表,请点选链接:(link.reuters.com/deg67n)

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由于取缔非法采矿业、出口规定收紧、锡库存减少以及降雨阻碍印尼生产,锡价在4月触及每吨33,000美元上方的纪录高点.不过同其他基本金属一样,全球经济衰退疑虑也累及锡价下挫.

1020GMT,伦敦金属交易所(LME)期锡跳涨5.5%至21,450美元,因印尼计划限制出口,且市场寄望欧洲能祭出更多银行援助措施.锡价周一和上周五累计上涨2.5%,其他基本金属则下滑.

"如果他们一个月不出口,价格肯定会推高,"新加坡ANZ Bank资深金属分析师Nicholas Trevethan说道."不过我不知道该禁令是否会严格执行."

"他们仍在生产,"他补充道."印尼减少供给对市场而言影响颇大--不过目前21,000吨的库存应能足以弥补印尼造成的供给短缺."

LME锡库存目前报21,295吨,高于1月初的16,375吨.

据行业协会ITRI,预期2011年印尼锡矿产量最多为100,000吨,去年为96,000吨左右.

**供应冲击**

苏门答腊岛东海岸的邦加岛是世界最大锡产地.

印尼贸易部数据显示,2010年全年精炼锡出口量为92,487吨,而2009年则为99,287吨.数据显示,今年前八个月出口量为67,989.84吨.

印尼是仅次于中国的第二大产锡国,经常出现影响价格的供应问题.

8月初,该协会称警方在邦加岛实行环境管制,影响了国内冶炼商的供应.

印尼贸易官员上月称,他们寻求修正所有国内锡产量的特许使用金标准,从而堵住税收漏洞.

澳新银行的Trevethan指出,"在欧洲或北美你无法逃避这样的事情."他指的是反垄断立法.

分析师预计,今年全球锡市场的缺口为15,000-20,000吨,采矿新项目至少要到2013年才能启动.

"这不会造成缺口,因为他们仍在生产,"Trevethan称,"这会导致市场出现有趣的动荡,但供应最终还是会回归市场."

与许多其他大宗商品投资一样,基本金属投资者基本忽略基本面,而是关注全球经济增长放缓.

"从基本面角度看,这将强力支撑锡市场,"渣打银行驻上海分析师Judy Hui Zhu就印尼的出口计划表示,"然而,基本金属和其他大宗商品的投资者并不看重基本面."

她说,"目前,对全球经济前景的担忧才是主导因素."(完)

--编译 丁琦/孙茉莉/石冠兰/兰秀娟;审校 李爽

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