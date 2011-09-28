波音谨慎表态737客机产能增长

路透西雅图9月27日电（记者 Tim Hepher）---波音警告称，飞机制造商竭力满足亚洲客户对客机的需求，市场面临供给过多风险。

不过波音自己却希望提高产能，满足航空公司对其737客机的需求。波音737客机的订单已排到长达七年。

波音商用飞机部门执行长Jim Albaugh表示，该公司短期内不会仿效空客提升产能至超过当前的每月42架。此前，两家公司的月产能目标均为42架。

空客称，该公司正测试其供应链能否容许其每月生产50架飞机。据报导，波音也在研究每月生产44架的临时目标。

空客表示，接近决定是否提高产能。而波音似乎尚不会要求其工厂和供应商提高产能。

位于兰顿的波音737工厂每天能生产一架飞机，Albaugh称：“我们在研究兰顿的产能能否超过42架（每月）。”

当被问及波音是否确定了产能目标时，Albaugh给予否认，并说：“这要取决于生产能力，正式宣布产能超过那个数字（42），我们还有很长一段路要走。”（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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