波音谨慎表态737客机产能增长

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透西雅图9月27日电（记者 Tim Hepher）---波音警告称，飞机制造商竭力满足亚洲客户对客机的需求，市场面临供给过多风险。
不过波音自己却希望提高产能，满足航空公司对其737客机的需求。波音737客机的订单已排到长达七年。
波音商用飞机部门执行长Jim Albaugh表示，该公司短期内不会仿效空客提升产能至超过当前的每月42架。此前，两家公司的月产能目标均为42架。
空客称，该公司正测试其供应链能否容许其每月生产50架飞机。据报导，波音也在研究每月生产44架的临时目标。
空客表示，接近决定是否提高产能。而波音似乎尚不会要求其工厂和供应商提高产能。
位于兰顿的波音737工厂每天能生产一架飞机，Albaugh称：“我们在研究兰顿的产能能否超过42架（每月）。”
当被问及波音是否确定了产能目标时，Albaugh给予否认，并说：“这要取决于生产能力，正式宣布产能超过那个数字（42），我们还有很长一段路要走。”（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长周三表示，油价上涨可能刺激页岩油生产，但由于需求保持在健康水平，全球油市能够适应这种状况。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。