美国李斯特菌疫情已致13人死亡

路透芝加哥9月27日电(记者 Julie Steenhuysen)---美国卫生官员周二表示，美国科罗拉多州哈密瓜引发的李斯特菌疫情已感染72人，造成13人死亡。

美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，这次食源性疫情的爆发是美国十多年来最致命的一次，超过2008-2009年间的沙门氏菌疫情。那次疫情源于受污染的花生，共造成700多人感染，9人死亡。

CDC称，迄今共有18个州报告出现感染病例。

在13起死亡病例中，新墨西哥州4例、科罗拉多州2例、得克萨斯州2例，堪萨斯州、马里兰州、密苏里州、内布拉斯加州、俄克拉何马州各1例。

感染者均在7月31日及之後发病。

CDC认为，此次疫情的感染源是美国科罗拉多州延森农场(Jensen Farms)的哈密瓜。

本月稍早，美国食品药物管理局证实，他们在延森农场的甜瓜样品中发现了李斯特菌。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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