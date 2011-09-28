SOHO中国料政府遏楼市举措未来六个月内结束

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透上海9月28日电---SOHO中国(0410.HK)首席执行官张欣周三称,公司将在未来六个月内"积极收购"地产项目,因预计这段时间内政府控制房价的举措将会结束.
张欣在上海举办的外国媒体会议上称,现在是进行收购的良好时机.
董事长潘石屹4月表示,SOHO中国计划今年积极购置土地,因债务负担沉重的地方政府持续接洽该公司,试图以卖地改善财政状况.
年内稍早,张欣对路透称,SOHO中国计划今年投资100亿元人民币(15亿美元)用于购地,基本上持平于去年水平.(完)
--编译 程琳;审校 沈以文
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