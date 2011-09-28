SOHO中国料政府遏楼市举措未来六个月内结束

路透上海9月28日电---SOHO中国(0410.HK)首席执行官张欣周三称,公司将在未来六个月内"积极收购"地产项目,因预计这段时间内政府控制房价的举措将会结束.

张欣在上海举办的外国媒体会议上称,现在是进行收购的良好时机.

董事长潘石屹4月表示,SOHO中国计划今年积极购置土地,因债务负担沉重的地方政府持续接洽该公司,试图以卖地改善财政状况.

年内稍早,张欣对路透称,SOHO中国计划今年投资100亿元人民币(15亿美元)用于购地,基本上持平于去年水平.(完)

--编译 程琳;审校 沈以文

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