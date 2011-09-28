《阳歌专栏》联想和仁宝合资建厂为倒退之举

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**联想和仁宝合资建厂为倒退举动**

联想(0992.HK)周二宣布，将与台湾PC代工厂商仁宝(2324.TW)共建规模达3亿美元的合资公司，这项交易中，定有投资者发现了而我却错过的东西。联想股价在周二交易宣布後大涨11%，这是我唯一能想到的原因。合资建厂交易，将令联想和台湾PC代工大厂结成新的生产联盟。但依我看，这项交易更像是倒退了一步，而非向前的新发展，与全球PC行业发展趋势也是背道而驰。

首先，我们来回顾一些事实。按照此交易，联想和仁宝将斥资3亿美元在合肥建PC制造厂。联想近期超越台湾宏基(2353.TW)，成为世界第三大PC厂商，并称其目标是到年底取代戴尔DELL.O成为世界第二大PC厂商。新合资工厂将只向联想供应PC产品，这项合资计划里面唯一的问题是，这种做法与行业大趋势完全背道而驰。

过去10年中，苹果(AAPL.O)、戴尔和惠普(HPQ.N)等一些世界电子行业巨头纷纷出售各自PC制造资产，并将PC生产工作外包给仁宝和鸿海(2317.TW)等专业代工商。这种趋势让大公司更多地专注于市场营销，同时在日益激烈的全球竞争中给他们带来灵活性，可以根据需求选择一家或多家代工厂商。

联想重返制造业务，完全违背了这些最新行业趋势，我认为此举鲜有或根本没有优势可言。市场为何对此消息如此兴奋，我唯一的猜测的是，投资者可能认为联想有了这一新项目，愚蠢的竞购惠普PC资产的可能性会更小。与这项和仁宝的相对较小规模的投资相比，竞购惠普PC资产会带来更大灾难。

一句话：联想和仁宝合资建厂几乎无意义可言，对超越戴尔成为世界第二大PC厂商的目标来说，也是节外生枝。

**人人网低价收购56网 凸显中国互联网困境**

人人网(RENN.N)似已低价收购视频分享网站56网，这是人人网第一笔大规模并购案，凸显中国年轻的网络公司在目前互联网泡沫时代所面临的压力。人人网斥资8,000万美元，收购目前亏损的56网，是中国互联网业承压的最新迹象。另有媒体报导，B2B小额外贸批发平台敦煌网（DHGate）和团购网团宝网（Groupon.cn）将进行新一轮大规模裁员，後者与美国Groupon并无关联。

我们先来看看56网。行业数据显示，56网约有6,600万名独立访客，每月页面浏览量近10亿次。视频分享领军企业优酷网YOKU.O这两个数据约为56网的两倍和四倍。即使经历了近期的市场抛售，优酷网市值仍有23亿美元，是人人网收购56网价格的近30倍。流量显然不是决定公司价值的唯一依据，但在互联网领域，这是衡量一个公司潜力的最佳标准之一。再加上56网第二季度亏损50万美元，收购56网对人人网来说是一笔不错的交易。

再看看近期的裁员事件。这再次表明，亏损的网络公司面临诸多压力，要麽迅速实现盈利或被迫倒闭，要麽以低价出售给人人网等公司。国内媒体援引一名企业雇员的说法称，敦煌网技术和营销部裁员逾半，原因是主要投资方Kleiner Perkins Caufield & Byers（KPCB）削减额外资金，除非敦煌网财务状况有所改善。国内媒体还报导称，继高朋网裁员不久後，团宝网也裁员逾50%。随着中国互联网业经历痛苦修正，预计未来数月还将有更多大规模裁员，以及前景看好但目前亏损的企业被出售。

一句话：人人网低价购买视频分享网站56网，敦煌网和团宝网大规模裁员，这些都是中国互联网陷入困境的最新迹象。（完）

编译：侯雪苹/黎黎 发稿：程芳

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