沪综指收低1% 至近15个月新低

路透北京9月28日电---中国股市沪综指周三收挫1%,至近15个月来新低,成交额继续徘徊于低位,尽管隔夜欧美股市大涨,但国内流动性紧张,且政策面不确定,沪综指高开後一路下行.

沪综指收报2.392.062点,跌22.992点,或0.95%,此前收盘低点为去年7月5日的2,363.948点.今日A股成交额为556亿元,昨日为551亿.

"现在属于一个比较尴尬的时候,资金层面的问题一直没有解决,引发市场出现好的趋势性的变量没有出现,市场在这种情况下很容易有些杀多的行为."日信证券策略分析师徐海洋表示.

他指出,目前的核心问题是国内比较紧的流动性状况,尤其时值季末,又逢一些大股票发行,昨日拆借利率的上行印证了这一点.

今日长城汽车(601633.SS)回归A股,首日上市即跌破发行价,最终收在11.85元,较13元的发行价跌8.85%,接近盘中最低价11.81元.

中国水利水电建设股份有限公司将于今日确定最终发行价格,该公司拟募资额至多144亿元,将成为今年以来A股最大规模IPO.

美国股市周二连涨第三天,因欧元区官员努力增强救助基金和缓解主权债务危机的消息提振人气.欧洲股市亦大幅收涨,录得16个月以来最大单日百分比涨幅,且势将录得去年7月以来最大周度涨幅.

沪深300指数10月合约尾盘报2,619.2点,跌1.04%,成交量为225,484手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进/丁淑琴

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