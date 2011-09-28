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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 28日 星期三 16:06 BJT

国米3-2胜中央陆军

周二欧冠联赛B组第二轮迎来一场焦点战，莫斯科中央陆军坐镇卢日尼基球场迎战意甲劲旅国际米兰。国米赛中一开始2-0领先，但优势随後被追平，不过终场前追回一分，最终以3-2客场取胜。国米进球球员分别为卢西奥、帕齐尼与萨拉特。扎戈耶夫与洛维各为中央陆军贡献一球。路透

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