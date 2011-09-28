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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 28日 星期三 16:04 BJT

皇马3-0胜阿贾克斯

周二在欧冠联赛D组第二轮的一场交锋中，恢复活力的卡卡星光四射，以一射两传助皇家马德里3-0完胜阿贾克斯。比赛第25分钟，C罗先破僵局，中场休息之前及之後，卡卡与本泽马又各中一元，皇马最终3-0锁定胜局。图为卡卡庆祝进球。路透

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