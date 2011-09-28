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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 28日 星期三 16:03 BJT

曼联3-3平巴塞尔

周二曼联欧冠梦警钟敲响。在联赛C组对阵巴塞尔一战中，主场坐镇老特拉福德球场的曼联幸得阿什利・扬终场一球，将比分定格于3-3平。曼联赛中先是2-0领先，但後来後防松懈，巴塞尔奋起直追连入三球。曼联直到第90分钟才借着阿什利-扬的救场将比分扳平。路透

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