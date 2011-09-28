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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 28日 星期三 16:03 BJT

拜仁2-0胜曼城

欧冠小组赛A组第二轮一场重头戏中，拜仁慕尼黑前锋戈麦斯上半场两次补射成功，助球队2-0胜客队曼城。比赛第38分钟，曼城门将哈特挡住了里贝里的远射、穆勒的补射，但及时跟上戈麦斯终究敲开了曼城大门，上半场补时戈麦斯又补入一球，最终拜仁2-0获胜，暂列A组第一。路透

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