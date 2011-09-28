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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 28日 星期三 16:02 BJT

那不勒斯2-0胜比利亚雷亚尔

哈姆西克和卡瓦尼上半时三分钟内先後进球，帮助那不勒斯在主场进行的一场欧冠联赛A组赛中，2-0击败客队比利亚雷亚尔。比赛第15分钟，斯洛伐克中场哈姆西克先破僵局，接着拉维兹被对方犯规，判罚点球，卡瓦尼主罚命中。图为卡瓦尼庆祝进球。路透

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