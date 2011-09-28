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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 28日 星期三 16:02 BJT

曼尼奇：永不再用特维斯

周二在欧冠联赛曼城迎战拜仁慕尼黑一役中，曼城前锋特维斯拒绝替补出场，主帅曼尼奇赛後怒称特维斯曼城职业生涯将就此告终。曼尼奇安排下半时特维斯热身上场时，这位27岁的阿根廷人拒绝接受调遣。怒火中烧的曼尼奇誓言永不再用特维斯，“我执教，他就没戏。”路透

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