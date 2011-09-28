28日盘後分析：短期谨慎控制仓位

国内的投资者再一次感受到A股市场的“反复无常”。近两日欧美市场持续上涨，全球股票市场纷纷回暖，唯独A股继续着自己独立的走势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

国内的投资者再一次感受到A股市场的“反复无常”。近两日欧美市场持续上涨，全球股票市场纷纷回暖，唯独A股继续着自己独立的走势。

今日A股市场全天呈现高开低走态势。受昨夜欧美市场大涨的提振，沪深两市股指双双高开，随後即呈现逐级震荡下挫走势，权重股再次成为空方的主要力量，在权重股整体低迷的拖累下，沪综指再次失守2400点关口，尾盘沪综指最终报收于2392.06点，下跌0.95%。

从技术层面看，沪综指2400点关口失守，显示大盘短期走势趋于转弱，未来大盘仍有进一步下跌的可能，2319点面临严峻的考验。

从今日盘面观察，权重股分化导致市场做多力量不能有效集中，同时近期盘中热点大都持续性较差，这也显示出当前市场的弱势格局，同时地产、铁路等板块个股受到利空因素冲击而下跌，对指数也形成较大的拖累。

笔者认为，目前距离十一长假还有两个交易日，在市场节前维稳预期下，大盘持续大幅下跌的可能性不大，弱势盘整仍将是未来一段时间的主基调。

一方面，欧元集团否认2万亿注资计划，导致市场预期落空，这足以使得近两日连续上涨的欧美股市出现调整，虽然外围市场对A股冲击有所减弱，但是一旦欧美市场再度走弱，A股心理层面还是会受到一定的负面影响。

另一方面，市场热点持续性不强，零散热点又难以把握等导致投资者对短期操作热情明显降温，一次次脉冲式的反弹使得场内外资金不敢轻举妄动，观望成了现在市场的主基调。

操作上，距离十一长假仅剩下两个交易日，投资者保持谨慎，控制仓位，密切关注成交量变化和权重板块走势。（完）

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