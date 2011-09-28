欧洲情势动荡 外汇期权市场发出焦虑信号

* 主要货币对及新兴市场货币长天期期权波动率大增

* 期权市场偏向于看好美元和日圆

路透纽约9月27日电---欧洲债务危机旷日持久,令汇市投资者在未来数年面临动荡反复的行情.

从期权市场看,这场债务危机亦提振了对全球性避险货币--美元和日圆多头押注,远达未来24个月,反映出市场担心欧元区问题或持续数年之久.

"欧洲和全球经济状况的不确定性是如此之高,在一段时期内,波动性偏高或将成为市场的一个主要特征,这差不多是整体性的,"巴克莱资本驻纽约高级货币策略师Aroop Chatterjee表示.

期权市场发出如此严重的焦虑信号,这在过去四年中已是第二度见到.2008年9月雷曼兄弟倒闭後不久,外汇期权价格也曾蹿升,因投资者为免受市场大幅波动而支付高溢价.

目前同样的情形正在上演.没有人知道这一幕何时结束.

一个月期欧元/美元隐含波动率周一大涨至18.35%,为至少两年半以来最高.期权策略师称,18%相当于预计未来30天欧元的波幅将达到约5.2%.

隐含波动率是衡量期权市场对价格波动预期的指标.

周二有关扩充欧元区救助基金的揣测,亦未能有效缓解财政危机延烧的担忧,尤其是在德国和西班牙对该想法泼冷水之後,忧虑情绪更难消退.

欧元波动率周二的确回落,但自9月初以来一直在50日移动均线上方交投.

一年期至两年期欧元/美元波动率亦上升至近17%,显示市场压力升高状况.

分析师称,一至两年期波动率上升是不寻常现象.通常情况下,投资者倾向卖出长期波动率,即使在短期波动率上升时.

远期波动率上升的事实表明,投资人担心市场仍将呈震荡走势.

"现在的处境基本就是,近月波动率已经升得不少,远期波动率也追随近月合约走势,这是一种避险现象,"瑞士信贷驻伦敦外汇期权策略师Aditya Bagaria表示.

**新兴市场货币亦见忧虑情绪**

对部分表现突出新兴市场货币的期权对冲也已飙升,明显表明欧洲危机蔓延已吓到投资者.

外汇波动率上升突显出,尽管新兴市场经济基本面强劲,但这些资产在承压时期易受打击.这些市场已经出现与2008年类似的资本流出.

一个月期美元/墨西哥披索波动率上周五升至28.4%,差不多是两年半高位,7月时曾低见8%.交易员称一周期波动率甚至一度高达45%.

一个月期披索波动率周二跌至24.8%,波动率升势与披索兑美元今年下滑8%表现相符.

巴西雷亚尔、土耳其里拉和南非兰特的波动率亦升高,就像三年前的情况一样.

"投资者们意识到了,如果全球过半数地区经济增长将会停滞,新兴市场不太可能独善其身,"对冲基金公司SLJ Macro Partners驻伦敦的执行董事Stephen Jen表示.

"我认为情势(新兴市场货币疲弱)将继续,即使大规模干预放缓美元涨势.太多中长期投资大户仍未出清新兴货币多头部位,因此美元涨势难以结束."

浏览欧元、澳元和墨西哥披索波动率的图表,请点选:(link.reuters.com/gew93s).

风险逆转指标明显出现了进一步承压的迹象.主要货币的风险逆转指标均强烈地偏向美元买权.(完)

--编译 丁琦/李爽/兰秀娟;审校 蔡美珍

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