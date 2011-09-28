中国称望美国不要将人民币汇率问题“政治化”

路透北京9月28日电---中国外交部发言人洪磊称,希望美国不要将人民币汇率问题政治化.

他是在周三外交部的例行发布会上做出上述表示的.

下周,美国参议院将就打击中国汇率操控的议案进行表决.该参议院议案的一项主要条款是指示商务部根据美国贸易法将汇率遭低估的货币视为补贴,允许企业以个案的方式要求向进口品徵收反补贴税.

部分美国政客一直谴责中国故意压低汇率以获得贸易优势,但中国一直否认这一点.

中国外汇交易中心人民币兑美元中间价周三首次突破6.37元整数关口,报在6.3623元,再创2005年汇改来新高.(完)

--翻译 李文科;审校 黄凯

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