欧洲央行下周料将维持利率不变--调查

路透伦敦9月27日电---周三一项路透调查显示,面对日益高涨的降息呼声,欧洲央行下周或将以行动表示反对.不过,欧元区经济增长停滞将迫使该央行明年初降息.

债务危机升级、经济恶化的心迹象,促使一些大银行做出了央行将在下月降息的高调预期.摩根大通、苏格兰皇家银行和法国农业信贷银行(Credit Agricole)都在此列.

有32名分析师预计欧洲央行将在今年年末降息,而前六次月度调查时无人如此预期,人气转变之快可见一斑.

货币市场价格反映出下月降息25个基点的预期,但欧洲央行如要降息,则面临很大障碍,更不要提这是特里谢任期内最後一场会议,政策一百八十度大转弯似乎不太可能.

此次调查访问的76位分析师中,仅20位预计下周降息,而认为该央行将维持利率在1.5%不变的可能性有70%.

这20位预期降息的分析师中,七名称欧洲央行将会降息50个基点,另外13名预计降息25个基点.四个月前的政策会议上该央行刚刚加息.

Newedge分析师Annalisa Piazza称:"降息不可排除,但我们预测欧洲央行将等到12月拿到最新(内部)预估後,再做目前看来是很大胆的这个决定,此举可能会被视作'恐慌性'反应."

多数受访分析师称,欧洲央行或许会先向市场挹注更多流动性,再采取降息举措,同时认为该央行会等到12月或明年1月整体通胀率降回目标区间後再谋行动.

欧洲央行委员莫尔许周日警告称,对该央行下月会大幅降息的臆测是"不着边际的",不过他提到若经济从当前水平明显恶化,则仍有回旋馀地.

意大利央行总裁德拉吉(Mario Draghi)将于11月起接替特里谢,出任欧洲央行总裁一职.以放宽央行政策立场作为上任第一把火,多少有些大胆.

Berenberg Bank分析师Christian Schulz称:"策略上讲,降息仍可能是特里谢所考虑的内容,这样可让新总裁德拉吉在首次媒体会上免于宣布或提前宣布降息."

特里谢上月为欧洲央行维持欧元区通胀率在较低水平的成绩进行了激情四射的辩护.

但即便欧洲央行10月会议上决定不下调利率,此次调查显示,该央行下次利率调整仍有70%的可能是降息.

64位受访分析师中,有37位预计该央行下步举动是降息的机率超过50%.(完)

--编译 程琳;审校 田建华

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