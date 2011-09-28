分析：普京再任总统或为美俄关系留下阴霾

路透莫斯科9月27日电(记者 Steve Gutterman)---普京重回克里姆林宫的决定将使俄罗斯与美国原本脆弱的关系变得紧张，或将损及梅德韦杰夫2008年上台後两国关系的进步。

普京再次参选的计划将使现任总统梅德韦杰夫远离美俄关系的中心舞台。在“重置”美俄长期僵持的关系上，梅德韦杰夫扮演了关键角色。

普京再次当选俄总统几无悬念，他将成为与美国总统奥巴马的首席对话者。

华盛顿智库美国进步中心(Center for American Progress)俄罗斯和欧亚负责人Samuel Charap表示：“气氛一夜之间改变。”

“你无法让普京和奥巴马一起，衣服搭在肩上，从白宫走向美国商会。”

现年46岁的梅德韦杰夫属前苏联受到西方影响後成长起来的一代，在去年访美时，他造访硅谷并和奥巴马边吃芝士汉堡边聊天。

现年58岁的普京是前克格勃探员，他在处理与作为前苏联敌国的美国关系时，会受这样背景的影响，经常指责美国试图对俄罗斯使坏。

美俄关系在普京执政的八年中严重恶化，且在梅德韦杰夫上任三个月後的俄格争端後降到了後苏联时代的最低点。

但美俄关系就此开始走上坡路：梅德韦杰夫对奥巴马推动改善两国关系的努力报之以热情回应，与奥巴马保持密切关系，并与他在去年签署了核武器控制协议。

梅德韦杰夫在伊朗问题上也拉近了与美国的距离，支持联合国对伊朗的新制裁并禁止向伊朗交付防空导弹。在他执政期间，俄罗斯加大了对美军在阿富汗战争中的後勤支持。

俄罗斯和美国官员表示，普京的回归将不会使美俄关系的“重置”脱离轨道。美国国务院发言人唐纳(Mark Toner)周一表示：“担任目前职务的普京一直是这些讨论和合作的一部分。”

普京一直是俄罗斯的政治权威，取悦美国似乎也是他对梅德韦杰夫的指点，所以Charap表示，没有理由认为，俄罗斯对美国的政策会出现大的转变。

不过，自冷战时代以来，美俄关系不言自明。因此分析人士表示，俄罗斯领导人的改变将使两国达成进一步的合作变得更为艰难。

美国布鲁金斯学会(Brookings Institution)的俄罗斯专家Fiona Hill表示：“他们或许持同样的立场，但普京的风格完全不同于梅德韦杰夫，他更具对抗性，更好斗、更咄咄逼人。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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