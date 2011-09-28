未来几月中国出口增长将放缓 不会拖累人民币--商务部官员

路透日内瓦9月27日电---中国商务部副部长陈健周二在日内瓦一个会议间隙告诉路透，今年剩馀几个月中国出口增长可能放缓，但并不意味着人民币会走软。

针对出口放缓问题，陈健表示：“（出口）增长幅度将变小，我们希望这种情况能尽快好转。”

“至于是否会使人民币走软，我认为两者之间并无关系，主要取决于中国是否面临较大的人民币升值压力。自中国走向货币一揽子改革计划後，人民币汇率更多是由市场决定。”

他称，中国没有刻意推行人民币，只是顺应市场需求，且强势货币可以作为海外投资的一个基础。

“中国改革开放是全面性的，当中包括人民币。”

陈健指出，由于经济危机，全球仍面临着“严峻的挑战”，需要避免陷入贸易保护主义。

他还称，中国对欧洲经济目前面临的困难表示关切。

他告诉路透：“我们希望欧洲能尽快好转。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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