未来几月中国出口增长将放缓 不会拖累人民币--商务部官员

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透日内瓦9月27日电---中国商务部副部长陈健周二在日内瓦一个会议间隙告诉路透，今年剩馀几个月中国出口增长可能放缓，但并不意味着人民币会走软。
针对出口放缓问题，陈健表示：“（出口）增长幅度将变小，我们希望这种情况能尽快好转。”
“至于是否会使人民币走软，我认为两者之间并无关系，主要取决于中国是否面临较大的人民币升值压力。自中国走向货币一揽子改革计划後，人民币汇率更多是由市场决定。”
他称，中国没有刻意推行人民币，只是顺应市场需求，且强势货币可以作为海外投资的一个基础。
“中国改革开放是全面性的，当中包括人民币。”
陈健指出，由于经济危机，全球仍面临着“严峻的挑战”，需要避免陷入贸易保护主义。
他还称，中国对欧洲经济目前面临的困难表示关切。
他告诉路透：“我们希望欧洲能尽快好转。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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