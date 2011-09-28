中国9月官方PMI料反弹至51.3--调查

* 公布项: 中国9月官方制造业PMI

* 公布时间: 10月1日(周六)约9:00

* 路透预估中值: 51.3

预估区间: 50.6-52 (13家受访机构)

* 历史数据:8月--50.9, 7月--50.7, 6月--50.9, 5月--52

* 重点关注:

接受路透调查的多数分析师预计,中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)有望暂缓持续恶化的趋势,较8月小幅回升至51.3,达四个月来高点.但在全球经济萎靡及紧缩政策基调不改之下,市场对中国经济增长的担忧仍难缓解.

汇丰之前发布的中国9月制造业PMI初值则现回落,整体而言,中国经济增速仍处于放缓之中,但发展态势趋稳.

兴业证券资深经济学家鲁政委给出的9月PMI预测值是51.3.他认为,从季节性规律看,9月往往是PMI上行的月份,即使是金融危机发生的2008年.但料本月上行幅度显着低于历史平均水平.

"在美国经济弱于预期、欧债危机继续滑向深渊、西方主要股市暴跌的包围之下,面对我国工业增加值的回落,国内市场对经济'硬着陆'的担心可能再度重燃."他称.

他预计,以"保增长"的名义,期待宏观调控政策以"微调"或所谓"定向宽松"的方式进行放松,预计将成为10月份市场政策预期的主流情绪.

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较今年的最高峰值有所回落.但分析师们预计,仍居高位的数据显示货币政策年内并不会有所放松.为控制通胀,中国央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率.

民生证券宏观经济分析师张磊认为,中国经济总体上并不是非常乐观,预计9月PMI为50.8.他并强调,总体经济仍然向下,但短期有所趋稳.

"出口订单不乐观,总订单指数可能微幅下滑;短期去库存接近尾声,但补库存会受到目前货币政策的约束,原材料库存的增长仍存不确定性;生产方面,总需求制约明显,生产动力不足." 他称.

宏观经济先行指标--9月汇丰中国制造业PMI初值为49.4,显示中国制造业活动连续第三个月轻微恶化,进而引发投资者对中国经济放缓的担忧,而产出和投入价格继续攀升,亦暗示通胀压力升高.

投资银行巴克莱发布报告称,倘若全球经济陷入衰退,中国国内生产总值(GDP)增长可能会下降至5.5-6.5%.全球衰退是当前中国经济最大风险,并可能令中国在超过20年以来出现硬着陆,但不会引发金融和财政体系崩溃,因中国的财政状况相对稳健.

* 市场影响:

若如市场人士预测,9月官方PMI出现触底反弹,则将缓解市场对经济"硬着陆"疑虑,并提振金融市场投资者信心,或对之前持续下滑的国内股市有所支持.反之,则料再度令市场承压.

中国股市沪综指周三收低1%至2,392点,创近15个月新低,市场信心匮乏,交投低迷.

若9月PMI数据持续低迷,无疑还将冲击国际原油、黄金等对中国经济颇敏感的大宗商品价格,并拖累商品货币如澳元、加元兑美元等,亚洲地区股市也将受到拖累.

以下是各机构给出的9月官方PMI预估详情:

澳新银行 51.0

美银美林 51.5

中金公司 51.5

东海证券 51.2

华宝信托 51.5

兴业银行 51.3

ING金融 51.8

民生证券 50.8

野村证券 51.1

北京领先咨询 52.0

渣打银行 50.6

浙商证券 50.7

西南证券 51.3

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中值 51.3

上月 50.9

去年同期 53.8(完)

--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进

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