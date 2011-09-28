英特尔和三星将主导开发新的Linux平台

路透9月28日电(记者 Tarmo Virki)---LiMo基金会和Linux基金会周三表示，他们将整合技术，为英特尔(INTC.O)和三星电子(005930.KS)主导的一系列移动设备开发一款新的操作系统平台。

这两家基金会称，新的Tizen平台是一种开源的、基于标准化的软件平台，可支持智能手机、平板电脑、智能电视、上网本及车内信息娱乐系统等多种设备。

他们表示，Tizen的首发时间计划于2012年第一季度，以便首批采用该平台的设备可于2012年年中上市。

英特尔和三星将主导新平台的技术调整委员会。作为世界上最大的半导体公司，英特尔自身拥有MeeGo Linux版本。三星电子是世界上第二大手机制造商，也是LiMo基金会的主要贡献者之一。

基于Linux的操作系统已在移动设备市场大行其道，其中谷歌(GOOG.O)的安卓系统已晋升为全球智能手机系统排名的第一位，但其他Linux系统分支的市场份额却非常小。

三星是采用安卓平台的主要制造商，但公司发言人称，此举符合公司战略。

“我们一直是核心Linux夥伴……支持多种平台符合我们的战略。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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