奥巴马联合国演讲後在以色列支持率飙升

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透耶路撒冷9月28日电---《耶路撒冷邮报》周三发布的一项调查显示，美国总统奥巴马上周在联合国发表演讲强烈反对巴勒斯坦加入联合国後，奥巴马在以色列的支持率飙升。
调查发现，54%的受访犹太裔以色列人认为奥巴马的政策对以色列有利，19%的受访者则认为亲巴勒斯坦。5月时的调查结果是，12%的受访者认为美国政策亲以色列，40%的人认为亲巴勒斯坦。
奥巴马9月21日在联合国发表演讲，对巴勒斯坦的入联申请予以拒绝，并详细讲述了犹太人受迫害的历史，此後奥巴马在以色列的支持率大升。
自2009年入主白宫後，奥巴马一直饱受许多亲以色列团体的指责，批评他在斡旋巴以关系中对以色列态度过于强硬。
美国媒体近期调查显示，奥巴马在美国犹太选民中的支持率下降，共和党迅速将他描述成反以色列人物。
2008年选举中，奥巴马在犹太选民中的支持率接近80%，若在2012选举时犹太选民对他的支持率下降，恐将影响他在佛罗里达、宾夕法尼亚等关键州的竞选，犹太选民在这些州中有着重要影响。
《耶路撒冷邮报》称，此次调查人数为506人，调查结果误差约为4.5%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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