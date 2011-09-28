重庆目标瞄准地区金融中心--官员

* 打造地区金融中心,六大金融要素市场定位明确

* 金融资产交易所旨为解决中小企业融资难提供新尝试

* 七家机构将在重庆设外资股权投资基金,料总募资87亿美元

* 抗通胀宏调政策令地方政府备感压力,货币政策不宜再紧

作者 储百亮/杜纳德/沈燕

路透重庆9月28日电---虽然身处中国内陆,但重庆市政府目标瞄准地区金融中心,通过打造离岸结算中心,吸引更多机构将结算地移至重庆,并先後成立六个金融要素交易市场,为将来"新三板"落户重庆争取机会.

重庆市金融工作办公室主任罗广周三接受路透专访时称,作为六个交易市场之一的重庆金融资产交易所,今年7月首批产品上线交易,上线产品主要是针对小额贷款公司资产交易市场,以解决中小企业融资难题.

"解决中小企业融资难不能只靠银行,需要有新的思路,通过交易让股权、债权流动,下一步准备把中小企业应收帐款打包上线交易."罗广称.

据他介绍,目前金融资产交易所的规模虽然只有4-5亿元人民币,且只面向重庆市的小额贷款公司,但发展势头相当不错.

面对市场对美国次贷危机的成因以及眼下欧债危机阴霾不散的忧虑,金融创新的风险如何防范最受关注.罗广称,"归根到底,金交所交易的股权和债权最终仍要发行方回购,期限通常只有半年,最长一年,本质相当于短期抵押贷款."

他提到,目前重庆市有小额贷款公司124家,资本金121亿元,融资性担保机构115家.而能进入金融资产交易所交易的也都是排名靠前,资产质量好的小额担保公司.

罗广介绍,为降低风险,金交所制定了六条风控机制,包括严格市场准入,发行人上市发行须得到行政主管机关市场准入许可;专家发行注册审查;产品外部信用保证,全国大型担保公司和保险公司提供偿付履约保障;以及引入做市商制度,建立投资者保护基金,通过提取交易佣金对交易各方适度风险补偿,防范系统风险等.

他指出,由于有了包括金融交易所提供的股权债权交易等,在眼下货币政策持续收紧,资金链紧张的大背景下,重庆市中小企业并没有出现大规模倒闭现象,整体经济发展也比较平稳.

在中国持续收紧的货币政策下,中国中小企业深陷融资困境,广东、浙江等地不少中小企业因货款无门而倒闭.监管层亦正努力推出一系列政策纾缓中小企融资难问题.

重庆金融资产交易所首期注册资本金3,500万元,由重庆股份转让中心、深圳联合金融服务集团公司共同出资设立.交易所采取会员准入方式,实行交易商协会制度,通过会员席位开展金融资产转让业务.

重庆市上半年GDP增幅为16.5%,全国排名第二,金融业实现增加值358亿元,同比增长10.3%,金融业占GDP比重提升至8.04%.截止8月末,重庆市不良贷款率0.73%,居全国第四;8月末,银行业利润达254.4亿元,比去年同期增长45.5%.

**金融创新举措不断**

此外,吸引各类机构将结算中心移到重庆,并支持重庆的金融机构走出去,以及开展外资股权投资基金试点等也是重庆打造金融中心的重要内容.

据罗广介绍,8月末重庆市各项贷款馀额同比增长24.5%,比全国整体增速快8.1个百分点,存贷比83%,高于全国平均水平16个百分点,全国信贷资源向重庆市聚集态势日趋明显.

重庆地方金融机构也加速向外扩张,重庆银行已开设三家分行,重庆农商行已开设三家村镇银行等.

罗广提到,2009以来重庆市先後成立重庆股份转让中心,农村土地交易所,农畜产品交易所,药品交易所,航运交易所,以及金融资产交易所,准确的定位使得交易规模快速扩大,今年以来交易总额超过288亿元.

他指出,继上交所的主板市场,深交所的创业板市场後,重庆旨将重庆股份转让中心定位于将要成立的"新三板"(场外交易市场),并向中国证监会提出相关申请,目前重庆股份转让中心发展情况良好.截止今年8月末,挂牌企业总数达16家,实现交易金额4.3亿元,超过中关村代办股份转让系统去年全年4.2亿元的交易量.

罗广介绍,重庆市已成功向国家外汇管理局争取在重庆开展外资股权投资基金试点工作.今年5月,重庆市金融办与以色列英飞尼迪,澣曦股权投资基金等七家外资股权投资机构签订合作备忘录,正式启动试点工作.七家机构将在重庆设立外资股权投资基金,预计募集总规模87亿美元,目前试点工作正在进行中.

外商投资股权投资企业(PE)是指以非公开方式向包括境外投资者在内的特定对象募集资金,对境内未上市企业进行股权投资为主要经营业务,并向企业提供技术、管理和市场等增值服务的新型金融机构.目前,包括北京上海等城市都在开展外资股权投资基金试点工作.

**货币政策不宜再紧**

尽管重庆市金融多业态发展势头不错,但对中国央行持续收紧的资金闸门,以及旨在应对通胀的宏观调控举措,罗广还是表现出了忧虑,尤其是房地产市场的严厉调控,对土地抵押市场带来的影响,因为有相当一部分地方政府债务是以土地作抵押,这让地方政府感受到很大的压力.

他坦称,"本轮通胀有一定必然性,而目前持续收紧的货币政策对通胀的效果有限,且提高存款准备金率的效果通常要3-6个月後显现,今年以来央行屡次提高存准,目前已到了历史高位,前两年超发的货币早就收回去了,大家现在都感觉到资金链绷得很紧."

他进一步称,以他个人的看法,推动本轮通胀的主要是要素成本和输入性通胀压力,而一味收紧银根只会加剧国内和国际两个市场的不平衡,国内缺钱,利率高,国际上流动性过剩,利率低.在经济开放的背景下,只会加剧热钱向中国的流入.

"举个例子,如果在香港融资成本是3%,放到国内跟银行谈判,通过大额存单等方式获得6%的利率并不难,再加上人民币升值的因素,什麽都不做赚个百分之十几很容易的."罗广称.

他认为,如果货币政策过于看重通胀而忽略了其它的问题,很容易对经济产生不利影响.对通胀不能是压制而是要应对,因为压是压不下去的,可以通过其它的方式,如加大对低收入人群补助以及储蓄保值等等.

"就象一个人得了糖尿病,如果医生只盯住降血糖,这个不行那个不行,最後可能血糖降下去了,但人也估计快完了."他形象地比喻称.

中国8月CPI同比涨幅达6.2%,虽较上月的37个月新高有所回落,但仍属高位.为抑制通胀,中国央行从去年10月以来共升息五次;并自去年初以来,12次上调存款准备金率,目前大型金融机构存准率已达到21.5%的历史高位.(完)

--审校 林高丽

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